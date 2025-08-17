CHP Delege Seçiminde Kavga: Ayhan Abdik Ameliyata Alındı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun'un Atakum ilçesinde CHP'nin delege seçiminde yaşanan kavga sonrası beyin kanaması geçirerek ameliyata alınan Ayhan Abdik'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Adli soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını biliyoruz" dedi.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından dün düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde çıkan kavgada aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyindeki kanaması durdurulan Abdik, yoğun bakıma kaldırıldı. CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Parti Meclis (PM) Üyesi Hikmet Erbilgin ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, bugün hastanede Abdik'i ziyaret ederek ailesiyle görüştü. Öte yandan yaşanan kavgaya karıştıkları iddia edilen B.K. ve S.K., İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

'AYHAN ABDİK'İN DURUMU İYİYE GİDİYOR'

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Az önce yoğun bakımda olan arkadaşımız Ayhan Abdik'in aileleriyle görüştük. Doktorlarından da bilgi aldık. Doktor olan milletvekilimiz Murat Çan, süreci çok yakından takip ediyor. Ameliyata giren ve süreci takip eden doktorlardan sürekli bilgi alıyor. Ayhan kardeşimizin durumu dün geceye oranla bugün çok daha iyi durumda. İyi haberlerini almak en güzel dileğimiz. Aile de şu anda yoğun bakım kapısında bu dilekle bekliyor" diye konuştu.

'KAVGA İLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Kavga ile ilgili de 2 kişinin gözaltında olduğunu ifade eden Günaydın, "Diğer taraftan bir adli soruşturma yürüyor. 2 gözaltının olduğunu biliyoruz. Bu bir kamu soruşturması şeklinde devam edecektir. CHP açısından meselenin idari bir soruşturmaya konu edildiğini de ifade etmek isterim. Parti Meclis Üyemiz Hikmet Erbilgin, genel başkanımız tarafından görevlendirildi ve bu raporu hızla hazırlayıp, merkez yönetim kurulunun bilgisine yarın sunmak üzere bir çalışma gerçekleştirecek. Bu bağlamda CHP kadroları olarak buradayız. Bir ön seçimde, aramızda yapılan bir rekabette böyle bir sonucun çıkması hiç birimiz tarafından kabul edilemez. Bir iç rekabetin böylesine adli bir vaka ile anılması hem yapanlar açısından hem de partinin içine düştüğü durum açısından asla kabul edilemez. Herkes şunu bilsin ki, meseleyi en ince ayrıntısına kadar araştıracağız ve yapılması gereken her şey yapılacaktır" dedi.

'KANAMA BOŞALTILDI VE KONTROL ALTINA ALINDI'

Ayhan Abdik'in sağlık durumu hakkında bilgi veren CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Dün gece saat 02.00 itibariyle hastamız beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyattan çıkarıldı ve yaptıkları değerlendirmede kanamanın boşaltıldığını ve kontrol altına alındığını ama 48 saatlik bir sürecin beklenmesi gerektiğini ifade ettiler. Bugün itibariyle de ilk 12 saatlik tomografinin neticesinde beyin fonksiyonlarında düne göre daha da iyiye gittiğini gösteren bulgular var. Dolayısıyla hastamızın şimdilik durumunun oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin ise "Bizde kongre süreçleri güçlü ve erdemli bir dayanışmanın en önemli dayanağıdır. Böyle baktığımız bir meselede Atakum'da yaşanan şey partimiz açısından kabul edilemez. Partinin gelenekleri, kültürü ve değerleri açısından kabul edilemez. Bu meseleyi tüm yönleriyle araştırıp, genel başkanımıza ve MYK'mıza bir rapor sunacağız. Aileye bir kez daha buradan geçmiş olsun diyorum" dedi.