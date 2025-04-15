Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı
Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi

Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Emsal karar! Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi

Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandığını açıkladı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda "bazı parti temsilcilerinin menfaat temin ettiği" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu toplam 86 kişinin ifadelerinin alınmasına başlandı.

MALVARLIKLARIN YÖNELİK İNCELEME DE DOSYAYA GİRDİ

Şüpheliler hakkında MASAK raporları, SGK kayıtları, tapu kayıtları gibi birçok resmi belge talep edildi ve ilgili kamu kurumlarıyla gerekli yazışmalar yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mal varlığına yönelik incelemeler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Üç ayrı mahkeme, "ihtiyati tedbir" olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini 26 Şubat'ta reddetmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSefs:

ME KADAR SORUŞTURMA YAPARSANİZ YAPİN,GUN GELECEK ADALET BİRGÜN SİZEDE GEREKECEK ..

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme209
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusty:

dunyayi uyutmus ekrem

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme99
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısefa KURAL:

şaibe ve CHP asla yanyana gelmez,gelemez ??

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme175
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ünver:

Adamı bırakın artık

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme136
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ünver:

Ülke açık hava hapishenesine döndü

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme109
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kendi pisliklerini görmeden millete bir de demokrasi, adalet nutku çekerler. kirli tarihleri neyse bugünleri de aynı bunların

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Güneş:

eğitim sistemi değiştirilip Din ağırlıkli olmadıkça fiyatlari devlet belirlemedikce ve alkol yasaklanmadikca ulke asla huzura eremez bu 3 şey yapılsın herkesin evinin önunde lamborgini olur araplardan daha zengin oluruz

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Kurultaya itiraz eden chp iptalini isteyen chp şikayet eden chp savcılık soruşturma açınca eyyy akp ne demişti Muharrem İNCE chp'seçmeni için şizofren bunlar

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

özgür kendini aklamak için hemen kurultay yaptı. demekki katakulle doğruymuş. yoksa aceleyle niye kurultay yaptılar. soruşturmaya bile gerek yok kendileri ıspatladı

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Dosyaya HIRSIZLIK ŞUBE'mi bakıyor sonlu da bunlar hırsız öyle olması gerek

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.