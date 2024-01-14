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CHP Dış Politikalar Danışma Kurulu, Pençe Kilit Harekatı'nı değerlendirdi

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CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısı ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan katıldı. Önceki Genel Başkanlar ve genel başkan yardımcıları da toplantıya iştirak etti. Danışma Kurulu, ileriki süreçte düzenli olarak toplanacak.

CHP'de Dış Politikalar Danışma Kurulu, Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ile bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda CHP Genel Başkan'ı Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. Toplantıya önceki Genel Başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile önceki dönem genel başkan yardımcıları Osman Korutürk, Faruk Loğoğlu, Onur Öymen, önceki dönem milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Rıza Türmen katıldı.

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK saldırısı ile bölgedeki gelişmeler kapsamlı olarak değerlendirildi. Özel'in ilk kez başkanlık ettiği Danışma Kurulu ileriki süreçte belli aralıklarla toplantılarının sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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