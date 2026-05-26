CHP Genel Merkezi'nin Önündeki 9 Eylül Caddesi Polis Tarafından Kapatıldı

Güncelleme:
İstinaf mahkemesinin CHP kurultayını iptal edip Kılıçdaroğlu'nu tedbiren genel başkan atamasının ardından genel merkez önünde polis önlemi alındı, Özgür Özel döneminde işe alınan 18 sözleşmeli personelin iş akdi sonlandırıldı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yer aldığı 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde görevli, Özgür Özel döneminde işe alınan 18 sözleşmeli personelin iş akdi sonlandırıldı.

İstinaf mahkemesinin CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve CHP Genel Başkanı olarak tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının Genel Merkez binasının tahliye edilmesi talebi üzerine bina polis müdahalesiyle boşaltılmıştı. Bugün ise CHP Genel Merkezi etrafında yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Genel Merkez binasının bulunduğu 9 Eylül Caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bazı basın mensupları CHP Genel Merkezi'ne girebilmek için telefon onayı bekledi.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde görevli, Özgür Özel döneminde işe alınan 18 sözleşmeli personelin iş akdi sonlandırıldı. Bu kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

CAO Medya ve İletişim Birimi'nden Çimen Çetin, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi. Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, kadrolu Genel Merkez personelinin işten çıkarılmayacağını ifade etti.

GENEL MERKEZ PERSONELİNİN İKRAMİYESİ YATTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine saat 11.00 gibi genel merkez personelinin bayram ikramiyesi hesaplarına yatırıldı.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP'nin sosyal medya hesaplarının da bugün devralınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
