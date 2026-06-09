CHP Grup Toplantısı Öncesi Yaşanan Gerginlik... CHP'li Nazlıaka: "Akp Yargısının Partimizi Şekillendirmesine Asla ve Asla İzin Vermemeliyiz"

(TBMM) - CHP'li Aylin Nazlıaka, partisinin Meclis Grup Toplantısı öncesi yaşanan gerginliğe ilişkin, "AKP yargısının partimizi şekillendirmesine asla ve asla izin vermemeliyiz. Bugün burada ikili bir görüntü oluşmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir iç kavga var, herkes birbirine düşmüş gibi bir görüntü oluşmamalı. Bunun da yolu bellidir, kurultaydan geçiyor. Ama kurultay yapacağım deyip tarih vermemek ile olmaz" dedi.

CHP'li Aylin Nazlıaka ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ANKA Haber Ajansı'na partilerinin Meclis Grup Toplantısı öncesi yaşanan gerginliği değerlendirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, eğer gerçekten konuşmak istiyorsa, canı çok konuşmak istiyorsa AKP grubuna gitsin. İstediği kadar konuşabilir. 15 günden beri genel başkanım diye kayyım olarak atandığı genel merkezde bugüne kadar AKP aleyhine tek bir cümle sarf etmedi. İşçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Emekçi lehine tek bir cümle sarf etmedi. Allah rızası için, sen gerçekten bu ülkenin huzuru, mutluluğu, Anayasa'mızın 5. maddesi uyarınca vatandaşın önündeki sosyal, siyasal, ekonomik engelleri kaldırmakla mı yükümlüsün? Yoksa AKP'nin umudu olmak için mi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırıyorsun?"

'Sosyal demokratım' diyen, 'ülkede demokrasi istiyorum' diyen, 'özgürlük istiyorum' diyen, 'hukuk devleti istiyorum' diyen, 'adalet istiyorum' diyen herkesin seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'i takip etmelerini istiyoruz. Demokrasi isteyenlerin, adalet isteyenlerin, hukuk devleti isteyenlerin, liyakat isteyenlerin tarafıdır. Diğer taraf da işte AKP'nin ülkeyi getirdiği çıkmaz sokaktır. Bu işin krizi nedir derse, krizin reçetesi nedir? Krizin reçetesi, kayyum olarak atanmış olan kişinin 45 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir an önce kurultaya götürmesi gerekir. Onun için tüm 86 milyon insanımızı, Özgür Özel'in liderliğinde birleşmeye davet ediyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz."







"BU KABUL EDİLEMEZ"







Kaynak: ANKA

CHP'li Aylin Nazlıaka da şöyle konuştu:"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte, yine her salı olduğu gibi, Meclis grubundayız. Ama şunu görüyoruz: Türkiye'de bir yandan AKP'nin yeni bir anayasa tasarısı var. Türkiye'ye monarşi giysisi giydirilmeye çalışılıyor. Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor ama her şey bir yana bırakıldı. Şu anda sanki ana gündem Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi bir ortam oluştu. Oysa ki ana gündem Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ana gündem, ülkenin içinde bulunduğu demokrasi girdabı. Biz bugün ne yaşıyorsak, hukukun üstünlüğü yerine üstünlüğün hukukunu kurmaya çalışanlar yüzünden yaşıyoruz. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum. Kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştım. Hiçbir zaman şu anda saygıda kusur etmedim. Kendisini bir an için Özgür Özel'in yerine koymasını rica ediyorum. Kendisi bir seçime giriyor, seçimi kazanıyor. Sonra AKP yargısı geliyor, onun koltuğuna bir başkasını oturtuyor. Bu kabul edilemez.Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak, kuruluş felsefemizde de var olduğu gibi, her zaman demokrasiye, adalete sahip çıkanlarız. Bizler, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür tüm yurttaşlarız. O yüzden AKP yargısının partimizi şekillendirmesine asla ve asla izin vermemeliyiz. Bugün burada ikili bir görüntü oluşmamalı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir iç kavga var, herkes birbirine düşmüş gibi bir görüntü oluşmamalı. Bunun da yolu bellidir, kurultaydan geçiyor. Ama kurultay yapacağım deyip tarih vermemek ile olmaz. Bu tıkanıklığı aşmak için 45 gün içerisinde kurultay yapılması gerekiyor."