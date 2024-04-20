CHP Çorum İl Başkanı ve Belediye Başkanları Özgür Özel ile Görüştü
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere bir araya geldi. Heyet, Ankara'da düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıktan sonra akşam yemeğinde Özel ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.
CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.
Solmaz, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Ayar, Aşdavul Belde Belediye Başkanı Şenol öncül ile Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Çalıştayı"na katıldı.
Daha sonra Ankara'daki bir otelde düzenlenen akşam yemeğine katılan heyet, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partili yöneticilerle görüştü.
Solmaz, görüşmelerde Özel'i Çorum'a davet etti.