Gözaltına alınan Bekir Önder sağlık kontrolüne getirildi

BAYRAMPAŞA Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nden Bekir Önder, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse 'Zimmet', 'İrtikap', 'Rüşvet vermek', 'Rüşvet almak' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Önder, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne getirildi.