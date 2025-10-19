CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı Yeniden Seçildi

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, yeniden başkanlığa seçildi.

Gala Yaşam Merkezi'nde yapılan CHP 39. Balıkesir İl Kongresi'nde mevcut başkan Erden Köybaşı ile Özgür Başaran yarıştı.

Divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in yaptığı kongrede, 348 oy alan Erden Köybaşı güven tazeledi, rakibi Başaran ise 265 oyda kaldı.

Köybaşı, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu süreçte hızlı aksiyon alan, mitinglerde, eylemlerde en önde duran bir örgüt olduk. Elbette hatalarımız olmuştur ama biz o hatalardan ders çıkararak yola devam ediyoruz." dedi.