CHP Aracına Kurusıkı Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Çumra ilçesinde, CHP sesli yayın aracına kurusıkı silahla ateş edildiği iddiasıyla iki zanlı tutuklandı. Olay, partinin Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada gerçekleşti.
Konya'nın Çumra ilçesinde, "CHP aracına kurusıkı silahlı saldırı yapıldığı" iddiasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.
Çaybaşı Mahallesi'ndeki sanayi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, "kurusıkı" bir silahla havaya ateş edildiği iddiasına yönelik, gözaltına alınan M.K. ve B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel