CHP Ankara'dan Anıtkabir'e Anma Yürüyüşü

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendi, meşaleli saygı nöbeti tutuldu.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Tandoğan metro durağından Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi.

Partililer, ellerinde Türkiye bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Yürüyüşün ardından Anıtkabir girişinde meşaleli saygı nöbeti tutuldu.