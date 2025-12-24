Haberler

Balıkesir'de CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin görevinden alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'in görevden alındığını ve disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Keskin'in işe alım karşılığında para talep ettiği iddiaları üzerine olağanüstü toplantı düzenlendi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'in görevinden alındığını belirtti.

Köybaşı, bazı sosyal medya hesaplarında işe alım karşılığında para talep ettiği ses kaydı ve görüntüleri olduğu öne sürülen Hakan Keskin'e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, partilerinin tüzel kişiliğini ve üyelerini zan altında bırakan görüntüler ile paylaşımların, Balıkesir İl Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıda detaylı şekilde değerlendirildiğini bildiren Köybaşı, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme sonucunda, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ve Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halit Öztürk'ün görevlerinden alınarak, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevklerine karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 102 yıllık köklü geçmişimize yakışır etik değerlere sahip, örgüt disiplinine sıkı sıkıya bağlı ve yurttaşlarımızın güvenini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, altı ok ilkeleriyle şekillenen partimizde kurucu değerlerimizden asla taviz vermeden, eşitlik, adalet, dürüstlük ve sosyal demokrasi temelinde yurttaşlarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğimizden, bu ilke ve duruşla çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday oldu
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
34 kişi ülkenin en riskli görevine aday: Peru başkanlık seçiminde rekor katılım

34 kişi ülkenin en riskli görevine aday oldu
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar