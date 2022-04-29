CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan İstanbul'da Gözaltına Alındı

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Özcan “Ramazan Bayramı için ABD’den geldiğim İstanbul’a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış” dedi.

İSTANBUL (ANKA) - CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Özcan "Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış" dedi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Ramazan Bayramı için geldiği İstanbul Havalimanı'nda bu akşam gözaltına alındı. Özcan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum. İfade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title