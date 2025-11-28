Haberler

CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üç gün sürecek kurultayın başlangıcında yapılan açıklamada, parti programının delegelerle son haline getirileceğini belirtti. Gökçen, bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerileri üzerinde duracaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultay'da parti programının delegelerle son haline getirileceğini belirterek, "Umuyorum partimize ve ülkemize hayırlı olur" dedi.

CHP'nin üçc gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. ANKA Haber Ajansı'na kurultayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısi Gökçe Gökçen, şunları söyledi:

"Şimdi İktidar Zamanı' diyoruz. Kurultayımızı böyle topluyoruz. Kurultay delegelerimizle ilk gün parti programımızı çalışacağız. Aslında çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız parti programımız hem demokrasi ve yönetim şeklini, hem kalkınmayı, hem güvenliği, dirençliliği ve sosyal devleti ele aldığımız ve bu başlıklar altında da Türkiye'nin sorunlarını bu çağa uygun bir yaklaşımla nasıl çözeceğimizi ele aldık.

Önce il ve ilçe danışma kurullarımızı gerçekleştirdik. Oralardan süzülen fikirleri sahadan, sivil toplum örgütlerinden ve bizzat vatandaşın kendisinden toplayarak bir araya getirdik. En son genel merkezimizde 4-9 Eylül tarihleri arasında parti programı çalıştayımızı gerçekleştirmiştik. Gençlerden fikir aldık, uzmanlardan fikir aldık, sivil toplum örgütlerinden fikir aldık ve onlardan süzülen fikirler doğrultusunda geçtiğimiz hafta lansmanımızı gerçekleştirmiştik.

Şimdi son şeklini delegelerimizle birlikte vereceğiz ve ilk olarak parti programımızı kabul etmiş olacağız. Ondan sonra genel başkan seçimi ve bundan sonra da parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi mücadele döneminin yenilenmiş yönetimini seçmiş olacağız hep beraber. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizi de tüzükte bir dayanağa kavuşturmuş olacağız. Dolayısıyla gerçekten dolu dolu bir kurultay olacak.

Fikir tartışmalarıyla dolu ve aynı zamanda bu dönemin gerektirdiği mücadele ruhunun nasıl bir araya getireceğimizi, bunu nasıl hayata geçireceğimizi konuştuğumuz bir kurultay olacak. Umuyorum partimize ve ülkemize hayırlı olur."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.