CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultay'da parti programının delegelerle son haline getirileceğini belirterek, "Umuyorum partimize ve ülkemize hayırlı olur" dedi.

CHP'nin üçc gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. ANKA Haber Ajansı'na kurultayı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısi Gökçe Gökçen, şunları söyledi:

"Şimdi İktidar Zamanı' diyoruz. Kurultayımızı böyle topluyoruz. Kurultay delegelerimizle ilk gün parti programımızı çalışacağız. Aslında çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız parti programımız hem demokrasi ve yönetim şeklini, hem kalkınmayı, hem güvenliği, dirençliliği ve sosyal devleti ele aldığımız ve bu başlıklar altında da Türkiye'nin sorunlarını bu çağa uygun bir yaklaşımla nasıl çözeceğimizi ele aldık.

Önce il ve ilçe danışma kurullarımızı gerçekleştirdik. Oralardan süzülen fikirleri sahadan, sivil toplum örgütlerinden ve bizzat vatandaşın kendisinden toplayarak bir araya getirdik. En son genel merkezimizde 4-9 Eylül tarihleri arasında parti programı çalıştayımızı gerçekleştirmiştik. Gençlerden fikir aldık, uzmanlardan fikir aldık, sivil toplum örgütlerinden fikir aldık ve onlardan süzülen fikirler doğrultusunda geçtiğimiz hafta lansmanımızı gerçekleştirmiştik.

Şimdi son şeklini delegelerimizle birlikte vereceğiz ve ilk olarak parti programımızı kabul etmiş olacağız. Ondan sonra genel başkan seçimi ve bundan sonra da parti meclisi, yüksek disiplin kurulu gibi mücadele döneminin yenilenmiş yönetimini seçmiş olacağız hep beraber. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizi de tüzükte bir dayanağa kavuşturmuş olacağız. Dolayısıyla gerçekten dolu dolu bir kurultay olacak.

Fikir tartışmalarıyla dolu ve aynı zamanda bu dönemin gerektirdiği mücadele ruhunun nasıl bir araya getireceğimizi, bunu nasıl hayata geçireceğimizi konuştuğumuz bir kurultay olacak. Umuyorum partimize ve ülkemize hayırlı olur."