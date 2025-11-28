CHP 39. Olağan Kurultayı Ankara'da Başladı

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, "Bugün parti programımızı onaylayacağız. Güzel bir program, inşallah güzel de bir sonuç alacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hep beraber destekliyoruz. Kurultayımız önce partimize hayırlı olsun sonra da iktidar yolunda alacağımız bu kararlar önemli bizim için" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, şunları söyledi:

"Bugün parti programımızı onaylayacağız. Güzel bir program, inşallah güzel de bir sonuç alacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i hep beraber destekliyoruz. Kurultayımız önce partimize hayırlı olsun sonra da iktidar yolunda alacağımız bu kararlar önemli bizim için."