Haberler

CHP'li Çiftci'den Kurultay Davası Açıklaması: "Sürecin Her Aşamasını Titizlikle ve Kararlılıkla Takip Etmeyi Sürdüreceğiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin kurultay davası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının birleştirilmesi talebinin reddedildiğini duyurdu. Çiftci, farklı olaylara sahip dosyaların birleştirilemeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP 38. Olağan Kurultay davası ile İBB davasının birleştirilmesi talebinin reddedilmesine ilişkin, "Farklı olaylara ve hukuki dayanaklara sahip dosyaların birleştirilemeyeceği yönündeki değerlendirmemizin doğru olduğu bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ile İBB davasının birleştirilmesi talebinin reddedilmesine dair açıklama yaptı. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kurultay davasının İBB dosyasıyla birleştirilmesine ilişkin talebini reddetti. Farklı olaylara ve hukuki dayanaklara sahip dosyaların birleştirilemeyeceği yönündeki değerlendirmemizin doğru olduğu bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Başından bu yana olduğu gibi, bundan sonra da sürecin her aşamasını titizlikle ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! 13 dev bankaya soruşturma
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık