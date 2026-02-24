CHP'li Çiftci'den Kurultay Davası Açıklaması: "Sürecin Her Aşamasını Titizlikle ve Kararlılıkla Takip Etmeyi Sürdüreceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP 38. Olağan Kurultay davası ile İBB davasının birleştirilmesi talebinin reddedilmesine ilişkin, "Farklı olaylara ve hukuki dayanaklara sahip dosyaların birleştirilemeyeceği yönündeki değerlendirmemizin doğru olduğu bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ile İBB davasının birleştirilmesi talebinin reddedilmesine dair açıklama yaptı. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kurultay davasının İBB dosyasıyla birleştirilmesine ilişkin talebini reddetti. Farklı olaylara ve hukuki dayanaklara sahip dosyaların birleştirilemeyeceği yönündeki değerlendirmemizin doğru olduğu bu kararla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Başından bu yana olduğu gibi, bundan sonra da sürecin her aşamasını titizlikle ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA