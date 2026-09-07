CHP Genel Merkezi'nden 103. Yıl Afişi

(ANKARA) - CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkez binasına üzerinde "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı bir afiş asıldı.

CHP, 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir afiş asıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ifadesinin yanı sıra "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" mesajı yer aldı. Afişte ayrıca CHP'nin logosu ile partinin kuruluşunun 103'üncü yılı için hazırlanan logoya da yer verildi.

Kaynak: ANKA