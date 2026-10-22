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Chihuahua eski savcısı, CIA ile izinsiz işbirliği nedeniyle vatana ihanetle suçlandı

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Meksika'nın Chihuahua eyaleti eski savcısı Jauregui Moreno, federal izin olmaksızın CIA ile işbirliği gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı. 17 Ekim'de gözaltına alınan Moreno, CIA'in eyaletteki gizli uyuşturucu laboratuvarı operasyonuna katıldığı iddianamesiyle tutuklandı.

Meksika'da eski savcı Jauregui Moreno, federal hükümetin izni olmaksızın ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı.

BBC'nin haberine göre, 17 Ekim'de gözaltına alınan Chihuahua eyaleti eski savcısı Moreno hakkında hazırlanan iddianamede, Cıa'in eyalet içinde "gizli uyuşturucu laboratuvarının çökertilmesi operasyonuna katıldığı" belirtildi.

Moreno, iddianamede, Meksika federal hükümetinin izni olmaksızın CIA ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ulusal basında, soruşturma detaylarının basına sızmasının ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği gerekçesiyle yargılama sürecinin kapalı oturumda gerçekleştirileceği aktarıldı.

2023-2026 yılları arasında Chihuahua Eyalet Savcılığı görevini yürüten Moreno, 27 Nisan 2026'da savcılık görevinden istifa etmişti.

Operasyon ve kaza

Moreno, 19 Nisan'daki açıklamasında, iki Meksikalı yerel yetkili ve iki ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 21 Nisan'da, söz konusu operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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