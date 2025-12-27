ABD'nin North Carolina eyaletinde polise ateş açan kişi öldürüldü, 2 polis yaralandı

MINT ABD'nin North Carolina eyaletinin Charlotte bölgesinde, çocuk velayeti teslimi sırasında polise ateş açan kişinin öldürüldüğü ve 2 polisin yaralandığı bildirildi.

ABD'de polis, Charlotte'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çocuk velayeti teslimi sırasında bir adamın polise ateş açtığını belirten yetkililer, saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamada, saldırı sonucu iki polisin de yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.