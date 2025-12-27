Haberler

ABD'nin North Carolina eyaletinde polise ateş açan kişi öldürüldü, 2 polis yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

North Carolina'nın Charlotte bölgesinde çocuk velayeti teslimi sırasında bir şahıs polise ateş açtı, saldırgan olay yerinde öldürüldü ve iki polis yaralandı.

MINT ABD'nin North Carolina eyaletinin Charlotte bölgesinde, çocuk velayeti teslimi sırasında polise ateş açan kişinin öldürüldüğü ve 2 polisin yaralandığı bildirildi.

ABD'de polis, Charlotte'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Çocuk velayeti teslimi sırasında bir adamın polise ateş açtığını belirten yetkililer, saldırganın olay yerinde öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamada, saldırı sonucu iki polisin de yaralandığı ve durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı