ÇGD, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasına 'Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır… Anayasaya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini sözle açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu unutulmamalı, Merdan Yanardağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır' diye tepki gösterdi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasına "Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır… Anayasaya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini sözle açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu unutulmamalı, Merdan Yanardağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır" diye tepki gösterdi.

ÇGD; katıldığı programda silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bugün gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇGD'nin, Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Sosyal medyadaki linç kampanyası ardından verilen gözaltı kararının hukuki gerekçeleri kamuoyuna açıkça anlatılmalıdır.

Anayasaya göre herkesin düşünce ve kanaatlerini sözle açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu unutulmamalı, Merdan Yanardağ, bir an önce serbest bırakılmalıdır."