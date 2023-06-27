ÇGD, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD); TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. ÇGD, "Tutuklanan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, verilen hukuk görünümlü gözdağına karşı her zaman gazeteciliğin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Gazetecilik suç değildir" açıklamasını yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD); TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. ÇGD, "Tutuklanan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, verilen hukuk görünümlü gözdağına karşı her zaman gazeteciliğin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Gazetecilik suç değildir" açıklamasını yaptı.

TELE 1 TV'de yaptığı yayın sonrası dün gözaltına alınan TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ÇGD, Twitter hesabından Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Tutuklanan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, verilen hukuk görünümlü gözdağına karşı her zaman gazeteciliğin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz. Gazetecilik suç değildir"