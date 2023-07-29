ÇGD 2022 Başarılı Gazeteciler Ödülleri Sahiplerini Buldu

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2022 yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş'ın belgelerine ulaştığı "IŞİD emiri kırmızı bültenle aranırken Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş" başlıklı haber, Rafet Genç Haber Ödülü'ne değer görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2022 yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş'ın belgelerine ulaştığı "IŞİD emiri kırmızı bültenle aranırken Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş" başlıklı Haber'>haber, Rafet Genç Haber Ödülü'ne değer görüldü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD), 2022 yılı Başarılı Gazeteciler Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. ANKA Haber Ajansı muhabirleri Tamer Arda Erşin ve Gürkan Demirtaş da Rafet Genç Haber Ödülü'ne layık görüldü. ÇGD, ödül sahiplerini şu açıklamayla duyurdu:

"Gazetecilik mesleğini yapan emekçiler her geçen yıl, her geçen gün biraz daha zorlukla karşı karşıya kalarak mesleğini yapmak zorunda kalıyor.

Hangi görüşten olursa olsun birçok basın kuruluşunda artık patronların tam hakimiyet kurduğu ne yazık ki bir gerçek. Birçok meslektaşımızın haber peşinde koşarken imkanlarının engellendiğini, haberinin sansürlendiğini veya yaptırılmadığı gerçeğinin de farkındayız…

Sendikasız ve çok zor şartlarda mesleğini yapmaya çalışan yüzlerce meslektaşımızın haberlerini yapmak için büyük emek harcadığından eminiz…

Elbette bazı haberler var ki unutulmuyor. 2022 yılında da kamunun haber alma hakkı için kaleme alınmış, demokrasi ve özgürlüklere katkı sağlayan ve kamuyu aydınlatarak taşları yerinden oynatan haberler de okuduk. Meslek adına umutlandık. Aslında bu haberler ülke sorunlarının ve ülkenin gidişatının da birer notudur.

Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak 2022 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ni kazanan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz."

2022 Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine layık görülen gazeteciler şöyle:

"-Haber Ödülü: TİMUR SOYKAN"Karanlık dünya bir çocuğu yuttu", "Utancın Fotoğrafları", "H.K.G. yalnız değildir" (Birgün – 3, 7, 12 Aralık 2022)

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: HALE GÖNÜLTAŞ"Selefi cihatçıların ribat mekanı" (Kısa Dalga – 11 Ekim 2022)

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: İSMAİL ARI"AKP içindeki kavganın son adresi Kızılay", "Kızılay yöneticileri köşeyi dönmüş" (Birgün – 15 Mayıs, 7 Ağustos 2022)

Rafet Genç Haber Ödülü: ASUMAN ARANCA"Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda inanılmaz hırsızlık: Erdoğan'ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar" (T24 - 30 Nisan 2022)

Rafet Genç Haber Ödülü: TAMER ARDA ERŞİN – GÜRKAN DEMİRTAŞ"IŞİD emiri kırmızı bültenle aranırken Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüş" (ANKA - 12 Mayıs 2022)

Köşe Yazısı Ödülü: TOLGA ŞARDAN"Sarallar soruşturmasının perde arkasında Soylu ile Aktaş arasında yaşananlar" (T24 - 11 Kasım 2022)

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: UĞUR ŞAHİN"Kentin Soluğu Yazı Dizisi" (Birgün - 13 Haziran, 8 Temmuz, 27 Temmuz 2022)

Röportaj Ödülü: SEYHAN AVŞAR"Bir Aktroll'ün itirafları" (Halktv.com.tr - 21 Haziran 2022)

Yerel Haber Ödülü: AKIN BODUR"Lübnan'dan Hatay'a uzanan usulsüzlük iddiası" (İskenderun Ses - 22 Aralık 2022)

İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: EYLEM AKDAĞ"Bir torbanın ağırlığı" (Mezopotamya Ajansı – 29 Ağustos 2022)

TV Haber Ödülü: MERAL DANYILDIZ"Böbrek pazarlığı" (Artı TV - 11 Şubat 2022)

Belgesel Ödülü: TUNCA ÖĞRETEN – MURAT BAYKARA – ÖMER ÇAKAN"Coğrafya Haberdir" (Voys Medya – 5, 6 Aralık 2022)

Dayanışma Ödülü: AMASRA MADEN İŞÇİLER VE AİLELERİ"