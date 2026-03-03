Haberler

İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti, Tel Aviv'de CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın gözaltına alınmasını kınadı ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti.

ÇGC'DEN GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI TEPKİ

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv'de gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv'de görevlerini yerine getirirken güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alınması ve iletişim araçlarına el konulması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) olarak bu kabul edilemez müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazeteciler, bulundukları her yerde yalnızca görevlerini yapmakta; gerçeğe tanıklık ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciliğin engellenmesi, gerçeğin engellenmesidir. Basın mensuplarına yönelik bu tür keyfi uygulamalar, evrensel hukuk normları ve basın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hiçbir gerekçe, gazetecilerin görevlerini yaparken gözaltına alınmasını ve iletişim araçlarına el konulmasını meşru kılamaz. ÇGC, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesini ve gazetecilerin görevlerini baskı ve engelleme olmaksızın sürdürebilmesini talep etmektedir" denildi.

ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

O da savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi