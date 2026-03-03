İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı

ÇGC'DEN GAZETECİLERİN GÖZALTINA ALINMASI TEPKİ

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Yönetim Kurulu, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv'de gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın, Tel Aviv'de görevlerini yerine getirirken güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alınması ve iletişim araçlarına el konulması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) olarak bu kabul edilemez müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazeteciler, bulundukları her yerde yalnızca görevlerini yapmakta; gerçeğe tanıklık ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciliğin engellenmesi, gerçeğin engellenmesidir. Basın mensuplarına yönelik bu tür keyfi uygulamalar, evrensel hukuk normları ve basın özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Hiçbir gerekçe, gazetecilerin görevlerini yaparken gözaltına alınmasını ve iletişim araçlarına el konulmasını meşru kılamaz. ÇGC, basın özgürlüğüne saygı gösterilmesini ve gazetecilerin görevlerini baskı ve engelleme olmaksızın sürdürebilmesini talep etmektedir" denildi.

ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı