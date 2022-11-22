Cezayir, Trans-Sahra otoyol ve fiber internet projeleriyle Afrika'yı birbirine bağlamayı amaçlıyor
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Cezayir'in Nijer sınırındaki In Guezzam, Afrika Birlik Yolu olarak da bilinen Trans-Sahra Otoyolu'nun Cezayir'deki son bölümünün geçtiği vilayet. Buraya kilometrelerce uzunlukta bir fiber optik kablosu bağlandı.
Cezayir'in Nijer sınırındaki In Guezzam, Afrika Birlik Yolu olarak da bilinen Trans-Sahra Otoyolu'nun Cezayir'deki son bölümünün geçtiği vilayet. Buraya kilometrelerce uzunlukta bir fiber optik kablosu bağlandı.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel