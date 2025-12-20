Haberler

Cezayir Parlamentosu, "Fransız Sömürgeciliğini Suç Sayma" yasa tasarısını tartışmaya açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Parlamentosu, ilk kez 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını görüşmeye başladı.

Cezayir Parlamentosu, ilk kez 1830-1962 yılları arasındaki Fransız sömürgeciliğinin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını görüşmeye başladı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nde düzenlenen genel kurul oturumunda Meclis Başkanı İbrahim Bugali'ye yasa tasarısını sunması için yetki verildi.

Siyasi gruplar tarafından imzalanan ortak bildiride, "Bu yasa tasarısı, milletvekillerinin samimi iradesini yansıtmakta, mevcut yasama döneminin ulusal hafızayı koruma, Cezayir tarihini ve kurtuluş mücadelesini kararlılıkla savunma taahhüdünü somutlaştırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanı Bugali, tasarıyı sunarken yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu oturumumuz rutin bir parlamento prosedürü değil, bilakis tam anlamıyla bir egemenlik eylemi, açık bir ahlaki duruş ve net bir siyasi mesajdır. Bu mesaj, Cezayir'in devredilemez haklarına bağlılığını, halkının fedakarlıklarına ve şehitlerinin mirasına olan sadakatini ifade etmektedir."

Bugali, yasa teklifinin, Fransız sömürge suçlarının sayılması, Fransa devletinin sömürgeci geçmişinden doğan sorumluluğunun belirlenmesi, tanıma ve özür talep mekanizmalarının oluşturulması ile sömürgeciliği övmeyi veya propagandasını yapmayı suç sayan cezai tedbirleri içerdiğini belirtti.

Kanun tasarısının bir halka yönelik olmadığını ya da intikam almayı ve kin gütmeyi hedeflemediğini dile getiren Bugali, insanlığa karış işlenen suçların zaman aşımına uğramayacağını, güç kullanarak meşrulaştırılamayacağını ve sessizlikle geçiştirilemeyeceği ilkesinden hareket ettiğini vurguladı.

Ulusal Halk Meclisi'ndeki 6 siyasi grubu temsil eden milletvekilleri ile 1 bağımsız milletvekilinden oluşan 7 kişilik bir komite tarafından hazırlanan tasarı, 130 yılı aşkın süren Fransız sömürgeciliğinin ilk kez resmi bir oturumda "suç" olarak tartışılması bakımından tarihi önem taşıyor.

Komite, Meclis Başkanı Bugali'nin gözetiminde 23 Mart'ta kurulmuştu.

Ulusal Halk Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, sömürgeciliğin suç sayılmasına ilişkin yasa teklifinin, diğer bazı yasalarla birlikte önümüzdeki çarşamba günü oylamaya sunulması planlanıyor.

Cezayir-Fransa ilişkilerinde gerilim

Parlamentodaki bu görüşmeler, Cezayir-Fransa ilişkilerinin tarihindeki en ciddi krizlerden birinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Paris yönetiminin, Fas'ın Batı Sahra sorununun çözümü için yıllar önce sunduğu özerklik planını tanıması, iki ülke ilişkilerini aylar önce yeni bir gerilime sürükledi.

Cezayir, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını savunurken, Fas'ın özerklik planını reddeden Polisario Cephesi'ni destekliyor.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni - Güncel
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti
Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title