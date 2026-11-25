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Cezayir Milli Günü, başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Guennad, buradaki konuşmasında, Milli Gün'ün ülkesi için çok anlamlı olduğunu ve her yıl gurur ve saygıyla andıklarını söyledi.

Ülkesinin sömürge yönetimi döneminde yaşadığı zorluklara işaret eden Guennad, bağımsızlık sürecini anlattı.

Guennad, Filistin halkının yaşadığı zorluklara da atıfta bulunarak "Filistin halkı, topraklarını işgalden kurtarmak için büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Türkiye-Cezayir ilişkileri

Ülke ekonomisinin Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un politikaları sayesinde kayda değer gelişme gösterdiğini belirten Guennad, diğer alanlardaki başarılardan da örnekler verdi.

Guennad, "Cumhurbaşkanımız Sayın Abdulmecid Tebbun'un, Mayıs 2026'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret de iki kardeş ülke arasındaki köklü ve tarihi ilişkilere yeni bir ivme kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Ziyaretin yatırım, ulaştırma, iletişim, tarım, sanayi, afet ve acil durum yönetimi gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Guennad, diğer üst düzey temaslara değindi.

Cezayirli büyükelçi, iki ülke arasında 2030'a kadar ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA