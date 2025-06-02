Cezayir, İngiltere'nin Fas'ın Batı Sahra Planını Desteklemesini Kınadı

Cezayir, İngiltere'nin Fas'ın Batı Sahra Planını Desteklemesini Kınadı
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Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Fas'ın Batı Sahra için önerdiği özerklik planını desteklemesinden üzüntü duyduğunu açıkladı. Açıklamada, bu planın ciddiye alınmadığı ve gerçek bir çözüm üretmediği vurgulandı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği özerklik planını desteklemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rabat'ta Faslı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Fas'ın 2007'de sunduğu özerklik teklifini "en inandırıcı ve uygulanabilir çözüm temeli" olarak değerlendirdi.

Bunun ardından Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu planın 18 yıldır Batı Sahra halkına bir müzakere zemini olarak sunulmadığı ve BM temsilcilerince de ciddiye alınmadığı savunuldu.

Açıklamada ayrıca Fas'ın özerklik önerisinin, "gerçek bir çözümü engelleme ve uluslararası toplumu fiili duruma alıştırma" amacı taşıdığı kaydedildi.

Batı Sahra sorunu

Eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra, uzun süredir Fas, Cezayir ve ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında çözülemeyen bir anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.

Polisario Cephesi 1976'da Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin (SADR) bağımsızlığını ilan etti. Fas, 2007'de bölgeye genişletilmiş özerklik önerirken, Cezayir destekli Polisario, bu toprakların statüsünün referandumla belirlenmesini istiyor.

BM arabuluculuğunda 1991'de ateşkes sağlansa da Batı Sahra'nın nihai statüsüne ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilemedi.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
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