Cezayir ile Fransa Arasında Hafıza Dosyası Oluşturulması İçin Anlaşma İmzalandı

Cezayir ile Fransa arasında, Fransız sömürge dönemine (1830-1962) ait hafıza dosyası oluşturulması ve Cezayir arşivlerinin restore edilmesine ilişkin ortak bir anlaşma imzalandı.

Uluslararası Cezayir Radyosunda yer alan habere göre, Cezayir Tarih ve Hafıza Komitesi ile Fransız Hakikat ve Hafıza Komisyonu, başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Komisyon üyeleri, Fransız sömürge dönemine (1830-1962) ait hafıza dosyası oluşturulması ve Cezayir restore edilmesine ilişkin bir anlaşma ve ortak bir mutabakat imzaladı.

İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın içeriğine ilişkin ek bilgi verilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ağustos 2022'de Cezayir'e yaptığı ziyarette hafıza dosyası oluşturulması için iki ülke arasında yalnızca tarihçilerden oluşan ortak bir komitenin oluşturulmasına karar verilmişti.