Cezayir, Fas'ı sınırları dışındaki sivilleri hedef almakla suçladı

Cezayir, batı komşusu Fas Krallığı'nı sınırları dışında gerçekleştirdiği saldırılarla sivilleri hedef almaktan sorumlu tuttu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas Krallığı'nın uluslararası kabul edilmiş sınırlarının ötesinde, bölgedeki üç ülkenin sivil vatandaşlarına yönelik gelişmiş silahlarla düzenlediği suikast eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırının yeri ve tarihi hakkında ayrıntılı bilginin paylaşılmadığı açıklamada, "düşmanca" olarak nitelendirilen saldırının daha önce de tekrarlandığı savunuldu.

Bahsi geçen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin hangi ülke vatandaşı olduğuyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Saldırıların, Fas'ı Birleşmiş Milletler'in (BM) Batı Sahra özelindeki organlarına karşı sorumlu tuttuğu ifade edildi.

Konuyla ilgili Fas makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir-Fas ilişkileri

Cezayir, 1 Ekim 2021'de de Moritanya'ya kamyonlarla ticari mal taşıyan 3 vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan dolayı Fas'ı suçlamıştı.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos 2021'de diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.