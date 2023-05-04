Cezayir Dışişleri Bakanı, Libyalı mevkidaşıyla işbirliği ve sınırların açılması konusunu görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ikili ilişkilerde işbirliği, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması, ulaşım, yatırım ve yer altı sularının idaresi gibi meseleleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ikili ilişkilerde işbirliği, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması, ulaşım, yatırım ve yer altı sularının idaresi gibi meseleleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf ile Libyalı mevkidaşı Menguş, başkent Cezayir'de iki ülkeden üst düzey heyetlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların söz konusu toplantıda, Cezayir ile Libya arasındaki ilişkilerde işbirliği, iki ülke arasındaki kara sınır kapılarının açılması, hava, kara ve deniz ulaşımı, ortak yatırımlar ve yer altı sularının idaresi gibi meseleleri görüştüğü belirtildi.

Sudan'da yaşanan çatışmaların durdurulması başta olmak üzere iki ülkenin ilgi alanına giren konuların da masaya yatırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Batı Sahra sorunu da dahil Mağrip Arap ülkeleri bölgesindeki meselelerin de ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Menguş'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Libya'da sürdürülen siyasi çözüm sürecine ilişkin gelişmeleri aktardığı ifade edilerek, Attaf'ın mevkidaşı Menguş'a, ülkesinin Libya'nın istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklediği ve seçimler yoluyla çözümün sağlanması yönündeki duruşunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Tarafların, iki ülke ilişkilerinde gelinen seviyeden duydukları memnuniyeti dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, Attaf ile Menguş'un koordinasyon, siyasi istişare ve farklı alanlardaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldıkları aktarıldı.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, beraberindeki üst düzey bir heyetle dün akşam saatlerinde Cezayir'e gelmişti.