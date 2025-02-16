Cezayir'de Yenidoğan Bakımı Eğitimi Tamamlandı

Cezayir'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cezayir Ulusal Sağlığı Geliştirme Başkanlığı (FOREM) işbirliğinde "Yeni Doğan Canlandırma ve Acil Obstetrik Bakımı" eğitimi düzenlendi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Tamanrasset kentinde gerçekleşen programa civar illerden de 44 doktor, ebe ve hemşire katıldı.

Türkiye'den giden doktorlar tarafından verilen eğitim, alanında Cezayir'de düzenlenen ilk program olma özelliği taşıyor.

Eğitimin ardından düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Tamanrasset Valisi Muhammed Budraa, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Sağlığın İyileştirilmesi ve Araştırma Geliştirme Milli Vakfı (FOREM) Başkanı Prof. Mustafa Hayati, Cezayir Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve ildeki bazı kurum yöneticileri katıldı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, törende yaptığı konuşmada, Türk halkı ile Cezayir halkı arasında çok köklü ve güçlü ilişkilerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türk ve Cezayir halkları kardeş halklardır. Kardeş olmak paylaşmayı, yardımlaşmayı ve iyi günde ve kötü günde birlikte olmayı gerektirir. Kardeşler birbirine iyi gelmeli, şifa olmalı. Bu program iki ülke arasındaki dostluğa ve kardeşliğe katkı sağlayacaktır. Nitekim birçok ülkenin nüfus sorunu yaşadığı günümüzde, böyle bir projenin Cezayir'de gerçekleştirilmesi bebeklerin hayatta kalma oranlarını artırması bakımından çok önemlidir. Ayrıca biz bu eğitimde yeni eğitimciler de yetiştirmek suretiyle yenidoğan bakımı konusunda kendi kendine yeten ve işleyen bir sistem oluşmasını arzu ediyoruz. TİKA tarafından Tamanrasset ve civar iller için düzenlenen ve başarıyla tamamlanan bu programın, ilerleyen zamanlarda Cezayir'in bazı şehirlerinde de tekrarlanması planlanmaktadır."

Küçükyılmaz, programın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan başta Türkiye'den gelen doktorlar olmak üzere, TİKA, FOREM ve Cezayir Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Sertifika töreninin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Program kapsamında Tamanrasset'te bulunan ve teknik donanıma ihtiyacı olan dört doğum kliniğine de TİKA tarafından tedarik edilen teknik cihazların teslimatı yapıldı.