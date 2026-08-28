Cezayir'de yangın felaketi: 12 can kaybı, 64 yangın sürüyor

Cezayir'in doğusundaki Jijel kenti başta olmak üzere 10 kentte son 24 saatte çıkan 174 yangından 64'ü devam ediyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün açıklamasında, ülkenin doğusundaki Jijel kentinde 20, kuzeydoğusundaki Skikda kentinde 14, Tarif kentinde 10, Guelma'da 6, Annaba'da 5, Bicaye'de 4, Buveyra'da 2, Tebessa, Konstantin ve Mila'da birer yangının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte çıkan 174 yangından 110'unun söndürüldüğü aktarıldı.

İtfaiye ekipleri, orduya ait BE-200 uçaklarının yanı sıra AT-802 uçakları ve Mi-26 helikopterlerinin hava desteğiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, ülkede çarşamba günü başlayan yangınlar nedeniyle 5'i Jijel, 4'ü Bicaye ve 3'ü Tizi Vuzu'da olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 6'sının durumu kritik olmak üzere 54 kişinin yanık nedeniyle yaralandığını açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, perşembe günü yangınlarda hayatını kaybedenler nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesi ve 3 gün ulusal yas ilan edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA