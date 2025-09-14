Cezayir'de Sifi Garib Başbakan Olarak Atandı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Sifi Garib'i Başbakan olarak atadığı ve hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun, Garib'e Başbakan sıfatıyla hükümeti kurma görevi verdi.

Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış, yerine Sanayi Bakanı Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.