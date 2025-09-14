Haberler

Cezayir'de Sifi Garib Başbakan Olarak Atandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Sifi Garib'i Başbakan olarak atadı ve hükümeti kurmakla görevlendirdi. Garib, daha önce Sanayi Bakanı olarak görev yapıyordu.

Tebbun, Başbakan Nezir el-Arbavi'yi 28 Ağustos'ta görevden almış, yerine Sanayi Bakanı Sifi Garib'i vekaleten atamıştı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
