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Cezayir'de son orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

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Cezayir'de son günlerde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İçişleri Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve zararların devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Yangınların rekor sıcaklık ve yoğun rüzgarlar nedeniyle yayıldığı belirtiliyor.

Cezayir'de son günlerde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığından, son günlerde ülkenin bazı vilayetlerinde meydana gelen orman yangınlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangınlarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yönetimlere, yangınlarda meydana gelen tüm zararların belirlenmesi amacıyla kapsamlı hasar tespit çalışması yürütülmesi talimatı verildiği kaydedildi.

Saha incelemeleri yürüten il komisyonlarının hazırlayacağı raporlar doğrultusunda yangınlardan etkilenenlerin zararının devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Cezayir'in kuzeyindeki geniş bir alanda yaklaşık iki haftadır etkili olan orman yangınlarının, rekor seviyedeki hava sıcaklıkları ile yaşanan yoğun rüzgarların etkisiyle yayıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
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