Cezayir'de Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Cezayir'in 7 kentinde çıkan 16 orman yangınından 9'u tamamen söndürüldü, bazı bölgelerde ise söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınlarla ilgili ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Cezayir'in 7 kentinde 16 noktada çıkan orman yangınlarının birçoğunun söndürüldüğü, bazı noktalarda ise söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, El-Buleyda, Tizi Vizu, Bumerdas, Mila, el-Media, Bicaye ve Ayn Difla kentlerinde dünden bu yana 16 noktada orman yangınının çıktığı belirtildi.

Bu 16 noktanın, 9'unda çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü, 3'ünde soğutma çalışmalarının sürdüğü, 3 noktada ise söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarının karadan ve havadan sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
