Albüm: Cezayir'in Kuzeyinde Orman Yangını: 6 Ölü

CEZAYİR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının birçok kentte orman ve bitki örtüsü yangınlarını tetiklemeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua