Albüm: Cezayir'in Kuzeyinde Orman Yangını: 6 Ölü
Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarında 6 kişinin öldüğünü açıkladı.
CEZAYİR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının birçok kentte orman ve bitki örtüsü yangınlarını tetiklemeye devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua