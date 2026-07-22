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Albüm: Cezayir'in Kuzeyinde Orman Yangını: 6 Ölü

Albüm: Cezayir'in Kuzeyinde Orman Yangını: 6 Ölü
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Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde sıcak hava dalgasının tetiklediği orman yangınlarında 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

CEZAYİR, 22 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir İçişleri, Yerel Yönetimler ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamada uzun süredir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının birçok kentte orman ve bitki örtüsü yangınlarını tetiklemeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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