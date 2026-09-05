Cezayir'de Kuyuya Düşen Çocuk Kurtarılamadı

Cezayir'in batısındaki El-Beyaz (El Bayd) vilayetinde, 80 metre derinliğinde ve yaklaşık 40 santimetre çapındaki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine, kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde ulaşıldı.

Cezayir Sivil Savunma İdaresi, 4 gündür kurtarma çalışmalarının devam ettiği Eyüp Fayid'in durumuna ilişkin son gelişmeyi paylaştı.

Açıklamada, El-Beyaz vilayetinde düştüğü kuyudan kurtarılması için sürdürülen çalışmaların ardından Fayid'in cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

Sivil savunma ekiplerinin, yerel makamlarla birlikte kurtarma çalışmaları için mevcut tüm beşeri ve maddi imkanları seferber ettiği kaydedildi.

Yerel basına konuşan Eyüb'ün babası Muhammed Fayid, 2 Eylül'de oğlunun evin önünde oynadığını ve kardeşinden ona bakmasını istediğini belirtmişti.

Boş olan kuyunun ağzının zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatıldığını aktaran Fayid, Eyüb'ün levhanın kırılmasıyla kuyuya düştüğünü söylemişti.

Kaynak: AA