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Tebbun: Cezayir Dilenmez, Vize veya Tazminat Talep Etmedik

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'dan vize kotası artışı, tazminat veya sömürge özrü talep etmediklerini, Cezayir'in dilenmeyeceğini söyledi. Ayrıca yetimhane yangını soruşturması ve terörle mücadele mesajları verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'dan vize kotasının artırılmasını, tazminat ödenmesini veya sömürge dönemi için özür dilenmesini talep etmediklerini belirterek, Cezayir'in kesinlikle "dilenmeyeceğini" belirtti.

Tebbun, Cezayir medyasına gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa ile ilişkilere dair Tebbun, "Fransızlardan önce Cezayirlilere şu 3 konuyu tekrar vurgulamak istiyorum: Cezayir Cumhurbaşkanı hiçbir zaman vize kotasının artırılmasını istemedi, kesinlikle vizeler konusunda konuşmadım." dedi.

Tebbun, "Sömürge dönemine ilişkin ne tazminat ne de özür talebinde bulunduk. Cezayir kesinlikle dilenmez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un bu sözleri, Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi Stephane Romatet'in Cezayirlilere yıllık 250 bin vize verilmesi uygulamasına yeniden başlanacağına dair açıklamalarının ardından geldi.

Yetimhanedeki yangın

Cezayir'in doğusundaki Muhammediye Belediyesi'nde 19 Temmuz'da bir yetimhanede çıkan, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı yangına ilişkin ise Tebbun, olayla ilgili güvenlik güçlerine kapsamlı soruşturma talimatı verdiğini söyledi.

Tebbun, soruşturmanın "kurumdaki güvenlik görevlisinden en üst düzey yetkiliye kadar" uzanacağını kaydetti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından bazı bölümleri yayımlanan röportajda Tebbun, Tunus'a veya sınırlarına terörizmi taşıyanlarla kararlı şekilde mücadele edeceklerini vurgulayarak, ülkeye terörizm getiren herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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