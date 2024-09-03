Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 günden beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin her yerde aranırken, amcası S.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ile suçlanan amcanın ifadesi de ortaya çıktı. Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddialarını yalanlayan amcanın, aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili olarak da "Onu aracıma hiç bindirmedim, nasıl çıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.
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