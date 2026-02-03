Haberler

Cezaevinden çıktıktan sonra balkondan girdiği evde yaşayan şüpheliye polis baskını

Bolu'da cezaevinden çıktıktan sonra metruk bir binada kalmaya başlayan şüpheli, mahalle sakinlerinin ihbarı ile polise yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da cezaevinden çıktıktan sonra balkondan üç katlı metruk binaya girerek kalmaya başlayan şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cezaevinden 9 gün önce çıktığı öğrenilen Erdoğan H., cadde üzerinde bulunan 3 katlı binaya balkondan içeri girerek oturmaya başladı. Günlerdir evden çıkmayan şüphelinin içeride olduğunu fark eden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri binaya girdiklerinde Erdoğan H. ile karşılaştı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
