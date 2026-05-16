Manavgat'ta hükümlü ve tutuklulardan resim sergisi

ANTALYA'da Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü ve tutuklularının yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Halk Eğitim Merkezi ve Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen resim kurslarına katılan 195 hükümlünün yaptığı eserler ilçedeki bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. 17 Mayıs'a kadar açık olan sergide hükümlü ve tutukluların yaptığı 41 eser yer aldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların eğitim, iyileşme faaliyetleri kapsamında düzenlenen resim kursu sonucunda serginin düzenlendiğini belirtti. Selimefendigil, "Ceza infaz kurumunun kurumlarında yürütülen eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Sergide akrilik boya, yağlı boya ve karakalem resim kurslarında ortaya çıkan eserler yer alıyor. İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticilerin katılımıyla hazırlanan kurslara 195 hükümlü ve tutuklu katılım sağladı. Çalışmalarla hükümlü ve tutuklanan sanatsal ifade becerileri desteklenmiş, psikolojik iyilik hareketlerine katkı sağlanmış ve kişisel gelişimlerine önemli ölçüde destek olunmuştur" dedi.

Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi Savcısı Kemal Doğutekin, 4 yıl önce açılan cezaevinde yüzlerce hükümlünün topluma kazandırıldığını anlattı. Doğutekin, "Ceza infaz sisteminde, çağdaş ceza infaz sisteminde artık sadece hükümlünün toplumdan geçici bir süre ayrı tutulması değil, tekrar üretken, tekrar psikolojik iyilik hali artmış bir şekilde topluma kazandırılması hedeflenmektedir" diye konuştu. Kurs eğitmenlerinden Ahmet Çeber, 3 yıldır gerçekleştirilen kurslarda 1 ila 6 ay arasında eğitimin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı