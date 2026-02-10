Haberler

Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan, tüfekle öldürüldü

Tekirdağ'da tüfekle vurularak hayatını kaybeden Erkan Karadeniz için düzenlenen cenaze namazına, cezaevinde tutuklu bulunan babası Gökhan Karadeniz jandarma eşliğinde katıldı.

Tekirdağ'da, tartıştığı Y.A.A. tarafından tüfekle vurularak öldürülen Erkan Karadeniz için cenaze namazı kılındı. Özgürler Camisi'ndeki cenazeye Karadeniz'in ailesi ve yakınları katıldı. Erkan Karadeniz'in bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan babası Gökhan Karadeniz de jandarma ekipleri eşliğinde cenazeye getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Erkan Karadeniz, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

