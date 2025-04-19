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Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
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Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım rahatsızlandı. Barım'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye kaldırıldı.

Gezi Park eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

AYŞE BARIM CEZAEVİNDE RAHATSIZLANDI

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen menajer Ayşe Barım Cezaevinde rahatsızlandı. Barım hastaneye kaldırıldı. Barım'ın avukatı, Ayşe Barım'ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıAyşe Barım

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Sevimsiz kadın.

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