Haberler

Tekel bayisine ateş edip 2 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi tutuklandı

Tekel bayisine ateş edip 2 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar eden Erkan Akın, husumetli olduğu kişinin tekel bayisine tüfekle saldırarak 2 kişiyi yaraladı. Akın, 20 gün sonra yakalanarak tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekel bayisine tüfekle ateş açıp 2 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Erkan Akın (33) tutuklandı.

Olay, 29 Aralık 2025 günü saat 22.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Akın, araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayisine tüfekle defalarca ateş etti. Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla, işletmede çalışan Nilgün A. (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçtı.

CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti' suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevinden kaçtığı belirlenen Erkan Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, firari şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Akın, olaydan 20 gün sonra, Yeniceköy Mahallesi'nde eve yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Erkan Akın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan kritik uyarı: Kar ve fırtına yolda