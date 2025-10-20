Haberler

Cezaevi Firarisi Tarafından Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık Öldürüldü

Cezaevi Firarisi Tarafından Jeoloji Mühendisi Göktuğ Çalık Öldürüldü
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in tabancayla cansız bedeni bulunan jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Olayda bir kişi daha yaralandı, şüpheli ile polis arasında çatışma çıktı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, cezaevi firarisi Mustafa Emlik (36) tarafından evinin önünde tabancayla öldürülen jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Edremit'te önceki gün saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

KAÇARKEN DEHŞET SAÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Göktuğ Çalık'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Edremit'e getirildi. Çalık'ın cenazesi, baba ocağının önüne getirilerek burada helallik alındı. Çalık'ın cenazesi öğlen Güre Kaplıcaları Camii'ne götürüldü. Cenazeye Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Çalık ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taziyeleri kabul eden baba Ali Murat Çalık ve anne Handan Çalık'a, Kaymakam Odabaş da başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Kılınan namazın ardından Göktuğ Çalık'ın Güre Mahalle Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

