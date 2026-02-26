Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'de, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından 9 ay süren takip sonucu yakalandı. Jandarma, aranan şahısları yakalama çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında "silah kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9 ay süren takip sonucu yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısları yakalamaya yönelik faaliyetlerine artan kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi
Kaynak: AA / Beşir Şavur