Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de, 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından 9 ay süren takip sonucu yakalandı. Jandarma, aranan şahısları yakalama çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında "silah kaçakçılığı" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9 ay süren takip sonucu yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısları yakalamaya yönelik faaliyetlerine artan kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Haberler.com

