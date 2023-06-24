Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılıp açık cezaevine teslim olması istenilen ancak firari durumda olan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov, ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Bahramov'un sahte ikamet belgesi ibraz ettiği ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Bahramov, Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.

Cezaevi firarisi ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı

İSTANBUL - Tutuklu bulunduğu cezaevinden Covid-19 pandemisi nedeniyle çıkarılıp bir hafta içinde açık cezaevine teslim olması istenilen ancak 2022 yılından bu yana firari durumda olan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov, ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.

Olay, 22 Haziran Perşembe akşamı saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı giden yolcu terminalinde meydana geldi. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, havalimanı ve çevresinde yaptığı denetimler esnasında durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurarak kimlik kontrolüne tabi tuttu. Şahıs, polis ekiplerine ikamet izin belgesini ibraz etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Dovletmyrat Bahramov adına düzenlenmiş ikamet belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şahsı pasaport noktasında parmak izi testine soktu. Parmak izi alınan şahsın Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov olduğu belirlendi. Bahramov'a yapılan GBT kontrolünde, pandemi döneminde kapalı cezaevinden çıkartılarak bir hafta içinde açık cezaevine teslim olması istenildiği ancak buna rağmen teslim olmayıp 2022 yılından bu yana firari dolaştığı belirlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesilmiş cezası olduğu ortaya çıkan Bahramov, ekipler tarafından havalimanında gözaltına alındı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıs polise verdiği ifadesinde, sahte ikamet belgesini Başakşehir'den bir arkadaşından temin ettiğini söyledi. Çeşitli suçlardan da arama kaydı bulunan cezaevi firarisi Türkmenistan uyruklu şahıs, buradaki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.