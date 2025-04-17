Cezaevi Firarisi Gazipaşa'da Yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.S'yi teknik takibe aldı.

Polis ekipleri, yoğun takip sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

Pazarcı Mahallesi'ndeki saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, B.S'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.