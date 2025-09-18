Cezaevi Firarisi Aydın'da Yakalandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi Emrah Cepe (28) polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Cepe'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğu kasten öldürme, uyuşturucu satmak ve finar gibi suçlardan 11 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah Cepe'nin Köprülü Veysi Paşa Mahallesi'ndeki saklandığı evine operasyon düzenledi. Polisleri karşısında gören Cepe, kaçmaya başladı. Polis, Cepe'nin peşine düştü. Cepe, bir cami avlusunda yakalandı. Cepe'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cepe, tutuklandı.