Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 gram sentetik uyuşturucu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Burada yapılan aramalarda 11 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Şafak Sağ