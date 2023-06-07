Ceylanpınar'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde durumlarından şüphelendiği 2 kişinin üst araması gerçekleştirdi. Şüphelilerin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E. ve L.I. işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.